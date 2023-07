A distanza di poche ore dalla quarta puntata di Temptation Island, che ha fatto registrare, ancora una volta, un altissimo numero di ascolti, Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

L’autrice ha raccontato cosa secondo lei fa appassionare il pubblico, per poi parlare della versione invernale del reality dei sentimenti: “Sarò controcorrente ma penso che la gente si appassioni a Temptation Island non tanto per vedere le corna. O fino a un certo punto. Le persone vogliono vedere se quella coppia ce la farà a sopravvivere alle tentazioni. Non tifano perché due si lascino, ma perché tornino insieme.

La versione invernale del reality? È nella proposta, ma ho ancora troppo caldo per pensare di mettere maglione e cappotto e ricominciare tutto daccapo. Però l’idea di andare al fresco in montagna in questo momento non sarebbe male”.