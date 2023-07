Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, insieme ad Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, sono senza dubbio la coppia più chiacchierata della settima edizione del Grande Fratello Vip.

La modella venezuelana e l’imprenditore veneto si sono lasciati e ripresi per ben tre volte nel corso dell’ultimo mese e mezzo, e ieri hanno fatto la loro prima uscita pubblica dopo il recente ritorno di fiamma partecipando alla premiere milanese del film “Barbie”.

Oriana e Daniele, i "teatrini" valgono migliaia di euro

Nel frattempo, sul web, c’è chi fa i conti in tasca ai due ex vipponi. Secondo alcuni esperti, infatti, la coppia arriverebbe ad intascare circa trentamila euro al mese. Il presunto guadagno è stato analizzato su TikTok dall’influencer Chiara Mariani: “Trentamila euro al mese. Questa sarebbe la cifra che, secondo alcuni esperti del web, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si porterebbero a casa per mettere in piedi i loro teatrini. Mi spiego meglio. Da quando sono usciti dalla Casa del GF Vip, Daniele e Oriana sono stati tra le coppie più discusse e più chiacchierate. Questo perché la loro relazione non è stata rose e fiori, ma piena di alti e bassi e soprattutto litigate pesanti. Tramite queste scenate plateali attirano sui loro profili decine di follower. E, se ci fate caso, dopo l’indizio di un ritorno o una discussione, ci piazzano gli sponsor. Inoltre, Daniele l’ho visto parecchio su Twitch, dove racconta beatamente i cavoli suoi e quelli di Oriana. E non metto in dubbio che Daniele avrebbe tantissimi spettatori anche senza litigare con Oriana ma facendo semplicemente una diretta con lei, ma il numero viene triplicato e quadruplicato nel momento in cui litigano. Quindi, questi teatrini che mettono in piedi per poi ricongiungersi, sono fake! Non fraintendetemi perché io li amo, però dai anche basta!”.