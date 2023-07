Cucine dal valore di tredicimila euro, costosissime sedie da gamer, microfoni e telecamere: sarebbero questi i “doni” che alcuni ex vipponi avrebbero chiesto ai fan.

Come abbiamo già anticipato ieri, una seguace di Deianira Marzano ha portato alla luce una presunta richiesta da parte di una coppia uscita dal Grande Fratello Vip (non sappiamo di quale edizione si tratti), che avrebbe chiesto ai loro supporters di regalargli una cucina da tredicimila euro. “Deia, ti prego assolutamente di lasciarmi nell’anonimato – ha scritto la follower della Marzano -, altrimenti vengo massacrata dal fandom. Adoro questa coppia del Gf Vip, ma francamente oggi mi hanno deluso. Il fandom stava preparando un regalo alla coppia e hanno pensato, per non sprecare soldi, di chiedere a loro cosa potesse servire. Hanno risposto inviando un link di una cucina dal valore di tredicimila euro. Ti giro il pezzo della chat fandom, non lo postare assolutamente altrimenti capiscono che sono io. Ci sono rimasta male, mi sembravano due bravi ragazzi”.

Un video "incastra" un ex vippone

Come riportato dai colleghi di Biccy.it, sembrerebbe esistere addirittura una whishlist di Amazon con regali costosissimi come fotocamere, sedie e microfoni che un ex vippone avrebbe mostrato ai fan. A tal proposito, è iniziato a circolare in rete un video in cui Daniele Dal Moro, durante una delle sue live fiume su Twitch, avrebbe chiesto ai suoi seguaci una sedia (quella da gamer, per intenderci) dal costo di duemila euro (video in basso).