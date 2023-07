Il Grande Fratello Vip è andata in archivio ormai da diversi mesi, ma gli ex protagonisti del reality show condotto da Alfonso Signorini continuano a far parlare di loro.

Non solo le vicende amorose, con le rotture tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, e quella tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, con quest’ultimi che si sono lasciati ben tre volte e altrettante volte sono tornati insieme. Nelle ultime ore, infatti, è esploso sui social quello che gli utenti hanno già ribattezzato come il “Kitchen-gate”. Ma di cosa si tratta?

Alcune ore fa, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione in direct secondo cui alcuni fan avrebbero chiesto ad una coppia del Gf Vip (la cui identità è stata censurata) cosa potesse servirgli, e gli ex vipponi in questione avrebbe risposto postando un link di una cucina dal valore di addirittura tredicimila euro!

Il "Kitchen-gate"

“Deia, ti prego assolutamente di lasciarmi nell’anonimato – ha scritto la follower della Marzano -, altrimenti vengo massacrata dal fandom. Adoro questa coppia del Gf Vip, ma francamente oggi mi hanno deluso. Il fandom stava preparando un regalo alla coppia e hanno pensato, per non sprecare soldi, di chiedere a loro cosa potesse servire. Hanno risposto inviando un link di una cucina dal valore di tredicimila euro. Ti giro il pezzo della chat fandom, non lo postare assolutamente altrimenti capiscono che sono io. Ci sono rimasta male, mi sembravano due bravi ragazzi”.

Non siamo in grado di stabilire che quanto affermato dalla fan in questione corrisponda al vero, né tantomeno quale sia la coppia e a quale edizione del reality abbia partecipato. Ma su Twitter è già partita la caccia!

Insomma, dopo il “Van-gate” adesso è arrivato il turno del “Kitchen-gate”. I fandom degli ex vipponi non smettono di regalarci emozioni.