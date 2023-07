Abituata a non essere mai convenzionale, anche questa volta Elenoire Ferruzzi ha stupito tutti. L’ultima foto pubblicata su Instagram ha attirato e non poco l’attenzione. Si tratta di un suo fotomontaggio in versione “Barbie incinta”, con l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip che si tiene il pancino con indosso un abito bianco. E con tanto di didascalia provocatoria: “Ora posso renderlo pubblico, è successo all’interno della casa del GF ma Sinceramente non so chi sia il padre. Ho dovuto tagliare le unghie manca poco al parto, Anche il seno ho dovuto ridurlo ora passeremo al viso e dopo sarò una ce***a come tante di voi”.

In tantissimi hanno commentato il post di Elenoire, mostrandosi particolarmente divertiti da quando condiviso dall’ex vippona. Ma, ovviamente, c’è anche chi l’ha criticata duramente, soprattutto i fan del reality show condotto da Alfonso Signorini. Inoltre, alcuni utenti hanno fatto riferimento ai due uomini per i quali la Ferruzzi aveva avuto una cotta all’interno della Casa di Cinecittà, ovvero Daniele Dal Moro e Luca Salatino. E a chi le ha chiesto, in maniera provocatoria, se fosse proprio l’imprenditore veneto il padre, Elenoire ha risposto: “E’ possibile. Avevo l’evoluzione quando è successo”.

Da quando la Ferruzzi ha lasciato la Casa più spiata d’Italia, ha continuato a stuzzicare Daniele Dal Moro, salvo poi riempirlo di messaggi d’affetto quando è stato squalificato dal reality. Non solo, Elenoire ha attaccato più volte anche la sua fidanzata, Oriana Marzoli, al punto da litigarci al compleanno di Alfonso Signorini. Queste, perché secondo lei, la storia tra Daniele ed Oriana sarebbe, in realtà, solo una montatura per avere visibilità e lui non sarebbe veramente innamorato.