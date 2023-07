Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, dopo sei mesi di convivenza nella Casa del Grande Fratello Vip, e due fuori dal realitty, hanno deciso di dirsi addio.

Ad annunciare per prima la fine della relazione fu l’influencer campana che, in lacrime, durante una diretta Instagram, accusò il fidanzato di trattarla “di m*rda” e di pensare a fare solo il cantante. Un fulmine a ciel sereno per i nomerosi fan della coppia, i quali speravano si trattasse solo di uno dei tanti litigi che hanno caratterizzato la tormentata storia d’amore tra i Donnalisi.

Eppure, a distanza di quasi un mese, la crisi non è rientrata, anzi, i due ex vipponi continuano a lanciarsi frecciatine sui social. Incalzata da una fan, Antonella ha detto: “Ho fatto di tutto. Avevo anche organizzato una vacanza e questa cosa non è piaciuta. Cosa devo fare di più? Come ve lo devo far capire? Per favore… Non mi venite a dire che devo andare da lui o fare vacanze insieme, perché io ho fatto di tutto per questo ragazzo”.

Poco dopo, Edoardo ha meso like ad un tweet di un utente che ha scritto: “Sarà andata più o meno così:

E: “Ma come puoi pensare di andare in vacanza se prima non risolviamo i problemi’.

A: “Non vuoi venire in vacanza con me? Perfetto, allora non mi ami più”.