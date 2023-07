Pamela Prati ha trovato di nuovo l’amore. La showgirl, protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip, dopo il Mark Caltagirone gate e l’amicizia “speciale” con Marco Bellavia, ha intrapreso una nuova relazione.

Le scorse settimane, l’ex volto del Bagaglino si era mostrata mano nella mano in compagnia di un ragazzo. Il settimanale Diva e Donna in edicola oggi è riuscito a svelarne l’identità: si tratterebbe di Simone Ferrante, modello diciannovenne, di 45 anni più giovane di Pamela. La coppia è stata paparazzata per le vie di Roma mentre si scambiava tenere effusioni, prima di raggiungere un ristorante per una romantica cena.