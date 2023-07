Belen Rodriguez sta frequentando Elio Lorenzoni, imprenditore bresciano di 40 anni. La showgirl argentina è stata paparazzata dai fotografi del settimanale Chi mentre lei e la sua nuova fiamma si trovavano alla festa di compleanno di Ignazio Moser, futuro marito di Cecilia. In quell’occasione sarebbero anche avvenute le presentazioni in famiglia: infatti, erano presenti anche mamma Veronica Cozzani e papà Gustavo Rodriguez.

Questi ultimi, al termine del party, hanno portato con loro Santiago lasciando che Belen e Elio trascorressero la notte insieme, a casa di lei. La notizia arriva dopo le voci di crisi che circolavano e che la vedevano già separata da Stefano De Martino.

Chi è Elio Lorenzoni

Elio Lorenzoni. 40 anni, originario di Brescia, è un imprenditore. Dopo gli studi in economia e gestione aziendale all'Università Cattolica di Milano, ha dato vita alla Lorenzoni Srl che si occupa di motori, accessori e componenti in tutto il mondo. È il presidente infatti di Lorenzmotors oltre ad essere un appassionato ed esperto di golf e di E-bike. Il profilo Instagram dell'imprenditore risulta privato, sembrerebbe essere assente invece sugli altri social network popolari come Facebook e Linkedin. Si tratterebbe di uomo lontano dal mondo dello spettacolo: non si conoscono ancora, infatti, i dettagli sulla conoscenza con la showgirl argentina.

Belen Rodriguez assediata dai paparazzi

Nel frattempo, stando a quanto rivelato da The Pipol, Belen Rodriguez sarebbe stata costretta a lasciare la sua abitazione, che si trova nel cuore del quartiere Brera a Milano, per sfuggire all’assedio dei paparazzi, che in queste ore stanno presidiando l’esterno dell’abitazione. La showgirl argentina si sarebbe “rifugiata” all’Hotel Excelsior Gallia.