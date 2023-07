La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, è giunta al capolinea. Ma non può dirsi lo stesso per le frecciatine social che l’influencer campana e lo speaker radiofonico continuano a lanciarsi a vicenda.

Nella giornata di ieri, Antonella è tornata a parlare della rottura con Edoardo. L’ex vippona ha replicato ad una fan che le chiedeva se esistesse la possibilità di un ritorno di fiamma con l’ex volto di Forum. “Ho fatto di tutto. Avevo anche organizzato una vacanza e questa cosa non è piaciuta. Cosa devo fare di più? Come ve lo devo far capire? Per favore… Non mi venite a dire che devo andare da lui o fare vacanze insieme, perché io ho fatto di tutto per questo ragazzo”, le parole della Fiordelisi.

Edoardo prende una decisione: c'entra Antonella

Ma non è tutto. Ieri sera, l’ex schermitrice condiviso in una storia su Instagram una sua foto, aggiungendo la seguente didascalia: “Sarò sempre meglio della tua next”. Un chiarissimo riferimento ad una possibile nuova fidanzata di Donnamaria. Quest’ultimo, però, ha assunto una decisione sicuramente lodevole: bloccare gli haters e coloro che insultano la sua ex fidanzata. Nel corso di una room su Twitter, Edoardo ha voluto fare alcune precisazioni: “Come faccio a mettere distacco nella situazione tra me e Antonella? Se dite delle cose molto carine su di me ma molto brutte su di lei, io mi incazzo lo stesso e quindi ti blocco. Non voglio vedere determinati commenti in un momento difficile… c’è gente molto più sensibile e una la conosciamo tutti quanti”. Una scelta che ci sentiamo di condividere.