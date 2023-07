La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è giunta ai titoli di coda dopo poco più di sette mesi. L’influencer campana e lo speaker radiofonico romano, protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip, avevano fatto sognare migliaia di fan. Poi, dopo circa due mesi di convivenza, hanno deciso di separarsi, gettando nella disperazione i Donnalisi, il loro nutritissimo fandom.

Nella giornata di ieri, Antonella è tornata a parlare sui social della rottura con Edoardo. L’ex vippona ha risposto ad una fan che le chiedeva se esistesse la possibilità di un ritorno di fiamma con l’ex volto di Forum. “Ho fatto di tutto. Avevo anche organizzato una vacanza e questa cosa non è piaciuta. Cosa devo fare di più? Come ve lo devo far capire? Per favore… Non mi venite a dire che devo andare da lui o fare vacanze insieme, perché io ho fatto di tutto per questo ragazzo”, le parole della Fiordelisi.

Un utente, in merito alla questione della vacanza, ha scritto: “Sarà andata più o meno così: E: “Ma come puoi pensare di andare in vacanza se prima non risolviamo i problemi”. A: “Non vuoi venire in vacanza con me? Perfetto, allora non mi ami più”. Post a cui Donnamaria ha piazzato un bel like.

Ma un’ulteriore mossa social di Antonella non è passata inosservata. L’ex vippona, infatti, ha condiviso in una storia su Instagram una sua foto, aggiungendo la didascalia: “Sarò sempre meglio della tua next”. Il riferimento, chiarissimo, è alla possibile futura fidanzata di Edoardo. Siamo piuttosto certi che i due ex vipponi continueranno a lanciarsi frecciatine a vicenda, infuocando un'estate già torrida di suo.