Si scaldano i motori in vista della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che sbarcherà in prima serata su Canale 5 a partire dal prossimo 11 settembre.

Le sei donne ad un passo dalla firma

Quest’anno, ad abitare la casa più spiata d’Italia, saranno dodici personaggi famosi e otto sconosciuti. I casting, sia per i vip che per i nip, sono ancora in corso, e nelle ultime ore sono spuntati i nomi di sei possibile donne che potrebbero varcare la soglia della porta rossa. Dopo aver bocciato i nomi di Carmen Di Pietro e di suo figlio Alessandro Iannoni, dell’ex parlamentare Antonio Razzi e di Justine Mattera, Pier Silvio Berlusconi avrebbe dato il proprio benestare a Brigitta e Benedicta Boccoli, Fiordaliso, Samira Lui, Giorgia Venturini e Silvia Magarre.

Le anticipazioni di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini, in una recente intervista a Turchese Baracchi, aveva fornito alcune anticipazioni: “Posso dare qualche bella anticipazione. Cominciamo a metà settembre e non sarà più un’edizione lunghissima come quella dell’anno scorso che è durata sette mesi. Questa sarà più breve. E questo lo dico con una tale gioia così potrò avere dei ritmi umani.

Avremo un’edizione mix, tra vip e nip. Ma i vip saranno famosi, facce note, la gente non dovrà chiedersi ‘ma questo qui chi è?’. I nip saranno veri nip, gente comune della strada, i vicini di casa. Non vogliamo star del web e dei social. Ho fatto il provino a un nip, era un ciabattino di Arezzo, bello in una maniera spaziale. E gli ho detto ‘ma sei social?’. E lui ‘eh purtroppo sì ho 1200 follower’. Io gli ho subito risposto ‘Ma allora va benissimo allora rientri nei nip alla perfezione’. Quindi vedrete gente comune con vip reali.

Sarà interessante vedere come persone comuni si relazioneranno con i vip che normalmente se la tirano. Storie d’amore tra nip e vip? Chi lo sa potrebbe anche succedere una cosa del genere. Ovviamente ci sarà spazio per i sentimenti e le emozioni anche quest’anno”.

Il nome della prima opinionista

Questione opinionisti. Dopo l’addio ufficiale di Sonia Bruganelli e Orietta Berti, sembra ormai ad un passo l’accordo con Paola Barale, come svelato da Amedeo Venza circa due settimane fa. La conferma, al riguardo, è arrivata anche da Alessandro Rosica, secondo il quale l’ex di Raz Degan avrebbe avuto la meglio su Giulia Salemi: “Erano solo voci, ma ad oggi tra Giulia Salemi e Paola Barale sembra averla fatta franca proprio la seconda. Quasi sicuramente sarò la nuova opinionista del Gf Vip”.