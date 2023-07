La tormentata storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, sbocciata nella Casa del Grande Fratello Vip, è giunta al capolinea dopo poco più di sette mesi.

L’influencer campana e lo speaker radiofonico si sono separati ormai da alcune settimane, ma nonostante ciò i numerosissimi fan dell’ormai ex coppia non sembra volersi rassegnare all’idea che tra i due ex vipponi sia finita. E mentre prosegue senza sosta lo scambio di rispettive frecciatine sui social (soprattutto da parte di lei), oggi è uscito “Piccolo sole”, il nuovo singolo di Drojette, brano ispirato proprio alla storia d’amore con l’ex schermitrice. Ma Edoardo preferisce non parlare della rottura.

"Antonella strumentalizza qualsiasi cosa io dica"

“Preferisco non parlarne perché qualsiasi cosa che ho detto finora è stata strumentalizzata dai giornali di gossip, ma anche da lei. Altrimenti ora fa il post Instagram scrivendo ‘Edoardo in un’intervista ha detto che non stiamo più insieme, che cattivo, io invece sono qua che soffro…’", ha dichiarato Donnamaria a SoundsBlog.

Poi, ha concluso: "Lei sui suoi social può fare tutto, quelli sono la sua vita. Comunque è stata una storia d’amore per molti versi bellissima. Posso dirti che mi ha ispirato altre canzoni, oltre a Il cielo stanotte e a Piccolo sole. Anzi, direi che tutte le canzoni che ho scritto da quando sono uscito dal Gf Vip sono ispirate alla nostra storia”.