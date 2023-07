E’ uscita “Piccolo sole”, il nuovo singolo di Drojette, al secolo Edoardo Donnamaria. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, reduce dalla fine della tormentata relazione con Antonella Fiordelisi, ha parlato del suo brano, ispirato proprio alla storia d’amore con l’influencer campana, in un’intervista a SoundsBlog.

Edoardo Donnamaria: "Piccolo sole è quasi una promessa d'amore"

“Piccolo sole è un messaggio di positività riguardo all’amore. Nasce da un momento di distanza tra due persone che si amano, che vogliono stare insieme. E’ quasi una promessa”. Interpellato sul passaggio del testo “E’ da un po’ che non ci sentiamo, ma non c’è futuro in cui non ci riproverò”, Edoardo ha spiegato: “Il senso è che siamo lontani e nessuno sa come potrà andare, ma sicuramente io ci riproverò. E’ una dichiarazione d’amore".

Prima di “Piccolo sole”, Donnamaria ha lanciato il singolo “Il cielo stanotte”, dedicato alla sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi. “La musica per me è nata come un gioco, la faccio da quando sono ragazzino. La scrittura mi è sempre servita per mettermi a nudo. Fino al 2021 non avevo pubblicato nulla perché sono molto ansioso. Ho sempre avuto paura di pubblicare quello che scrivevo, ho sempre fatto fatica ad esprimere le mie emozioni con le donne e con gli amici”.

Poi, qualcosa è cambiato: “Ero tutti i giorni in diretta in televisione su Rete 4 e Canale 5 e mi sono detto: ‘Ma a me che ca**o me ne frega…’. E allora ho iniziato a pubblicare i miei pezzi. Dopo il Grande Fratello Vip ho visto i numeri raggiunti da Il cielo stanotte, davvero molto soddisfacenti. Quindi sì, faccio assolutamente sul serio. Ho tanti pezzi pronti e sono uno meglio dell’altro”.

Edoardo: "Antonella strumentalizza tutto ciò che io dico"

Edoardo è reduce dalla rottura con Antonella dopo una relazione durata poco più di sette mesi. Ma l’ex vippone preferisce non entrare nei dettagli: “Preferisco non parlarne perché qualsiasi cosa che ho detto finora è stata strumentalizzata dai giornali di gossip, ma anche da lei. Altrimenti ora fa il post Instagram scrivendo ‘Edoardo in un’intervista ha detto che non stiamo più insieme, che cattivo, io invece sono qua che soffro…’. Lei sui suoi social può fare tutto, quelli sono la sua vita. Comunque è stata una storia d’amore per molti versi bellissima. Posso dirti che mi ha ispirato altre canzoni, oltre a Il cielo stanotte e a Piccolo sole. Anzi, direi che tutte le canzoni che ho scritto da quando sono uscito dal Gf Vip sono ispirate alla nostra storia”.

La reazione di Antonella Fiordelisi

Ma come avrà preso la Fiordelisi l’uscita di “Piccolo sole”? Interpellata da una fan su Twitter, che le ha chiesto se stesse ascoltando la canzone, Antonella ha risposto “Marco Masini”. Insomma, la “doc” è decisamente on fire!