Ieri sera, nei primi minuti della Partita del Cuore per la Romagna, Pierpaolo Pretelli, che giocava nel ruolo di portiere con la maglia del Golden Team, ha erroneamente ricevuto un calcio in viso da Moreno Morello, inviato di Striscia la Notizia. Uno scontro fortuito di gioco che non ha consentito all’ex concorrente del Grande Fratello Vip di proseguire la gara.

Dalla barella del pronto soccorso, il fidanzato di Giulia Salemi ha fatto sapere di stare bene: “E’ stata solo una forte botta. Dal pronto soccorso di Rimini è tutto, a voi la linea”, ha scritto su Twitter a corredo di una foto. La botta presa durante la partita non ha avuto conseguenze, se non un bernoccolo sulla fronte. L’ex vippone si è fatto scattare una foto mentre è steso con il ghiaccio in testa: “Tranquilli è stata una solo una forte botta. Ora indago sul colpevole e lo vado a cercare. Dal pronto soccorso di Rimini è tutto. A voi la linea”. Giulia Salemi ha commentato il post del fidanzato scrivendo "Piccolino"