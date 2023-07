Clamoroso colpo di scena! Stando a quanto rivelato da Dagospia, Cesara Buonamici sarà l’unica opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Niente da fare, dunque, per Katia Ricciarelli e Paola Barale, che sembravano le candidate numero uno a prendere il posto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

In maniera del tutto inaspettata, pare proprio che Pier Silvio Berlusconi sia riuscito nell’impresa di portare la nota giornalista del TG 5 nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

“Cesara Buonamici sarà opinionista unica al prossimo Grande Fratello – si legge su Dagospia -. Come Dago anticipato da Giuseppe Candela, si tratta di una scelta per spiazzare e alzare il livello della trasmissione, in linea con il nuovo corso anti-trash di Mediaset voluto da Pier Silvio Berlusconi”.

A fare le spese della rivoluzione in atto è stata anche Giulia Salemi. L’influencer italo-iraniana, volto amatissimo dai telespettatori, lascerà la sua postazione social, e al suo posto arriverà un altro esperto, il cui nome, però, non è stato ancora ufficializzato.