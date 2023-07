La burrascosa storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, sbocciata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, sembra ormai giunta definitivamente ai titoli di coda. Dopo poco più di sette mesi, l’influencer campana e lo speaker radiofonico hanno deciso di prendere strade diverse.

Ieri sera, però, i due ex vipponi hanno dovuto presenziare insieme ad un evento pianificato prima che si lasciassero. Stando ad alcune segnalazioni giunte in direct a Deianira Marzano, al termine della serata Edoardo si sarebbe rinchiuso nella sua camera d’albergo con alcune fan, scatenando la reazione di Antonella. Stando a quanto riferito dalla seguace dell’esperta di gossip, l’ex schermitrice avrebbe prima pubblicato una Instagram story con un emoticon del vomito, per poi rimuoverla poco dopo. E, in seguito, sarebbe stata vista da alcune ragazze a bordo piscina mentre piangeva disperata. Voci di cui al momento non si ha alcuna certezza.

Antonella e Edoardo avvistati all'aeroporto di Malpensa

Nel frattempo, poche ore fa, la Fiordelisi e Donnamaria sono rientrati insieme a Milano sullo stesso aereo. Domani, infatti, hanno in programma un altro evento, questa volta in provincia di Ravenna. Atterrati all’aeroporto di Malpensa, i due ex vipponi sono stati avvistati da un’addetta alla security, che ha inviato una segnalazione a Deianira Marzano: “Lavoro come addetta alla sicurezza all’aeroporto di Malpensa, e ho visto Antonella e Edoardo insieme all’uscita. Edoardo non voleva farsi la foto. Non lo so, sinceramente mi sembrava un po’ strano. Sono saliti sulla stessa auto. Li ho visto un po’ distaccati. Lui andava in avanti e io ho riconosciuto lei che si è fermata”.