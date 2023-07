Ieri sera, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno partecipato insieme ad un evento in Calabria. Evento già programmato prima che la relazione tra i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip giungesse al capolinea.

Durante la serata, i due sono apparsi complici e sorridenti, tanto che i fan ipotizzavano in un possibile ritorno di fiamma. Qualcuno ha notato il modo in cui si guardavano negli occhi, come se il sentimento non si fosse mai affievolito. Ma una segnalazione giunta a Deianira Marzano ha letteralmente sconvolto i numerosissimi seguaci dell’ormai ex coppia. Al termine della serata, le cose avrebbero preso una piega inaspettata, tanto che l’influencer campana avrebbe reagito malissimo.

Edoardo si sarebbe rinchiuso in camera con alcune fan: la segnalazione

Al termine dell’evento in Calabria, Antonella e Edoardo si sarebbero tenuti a debita distanza, a conferma del fatto che la loro relazione si è ormai conclusa. Probabilmente, però, l’ex schermitrice si sarebbe aspettata un atteggiamento diverso da parte dello speaker radiofonico, che le ha anche dedicato i suoi due ultimi singoli, “Il cielo stanotte” e “Piccolo sole”. Peccato che, stando a quanto viene segnalato su Twitter, Donnamaria si sarebbe rinchiuso in albergo con alcune fan: “Per quello che ho letto su Twitter sembra che lui abbia trascorso il dopo serata in camera con alcune fan!”.

La reazione di Antonella Fiordelisi

La Fiordelisi ne sarebbe venuta a conoscenza, e la sua reazione, com’era lecito aspettarsi, non è stata delle migliori. “Antonella prima ha messo una storia su Instagram per poi cancellarla con l’emoticon del vomito. Dopodiché è stata trovata da alcune ragazze che le hanno fatto compagnia a bordo piscina che piangeva”. Versione confermata anche da una segnalazione giunta in direct a Deianira Marzano: “Come vedi Antonella era con due fan. Piangeva e si vede bene da vicino. Era magra, deperita, si vedeva che non stava bene. Lui invece era sorridente solo quando dovevano fare le foto altrimenti era distaccato”.

Intanto, domani, domenica 23 luglio, Antonella e Edoardo dovranno presenziare insieme ad un nuovo evento…