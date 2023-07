Adesso è ufficiale: Giulia Salemi non sarà più l’esperta dei social nella nuova edizione del Grande Fratello Vip.

A lanciare l’indiscrezione poche ore fa è stato TvBlog: “Oltre a Orietta Berti e Sonia Bruganelli, un altro volto della scorsa edizione del Gf Vip non farà più parte del cast fisso. Non sarà infatti più presente al Grande Fratello nel suo ruolo di inviata nel mondo dei social, Giulia Salemi. Discussioni in corso su chi prenderà il suo posto in quel ruolo”.

Pochi minuti fa, l’influencer italo-iraniana è uscita allo scoperto annunciando attraverso una storia su Instagram il suo addio al reality show condotto da Alfonso Signorini.

Giulia Salemi dà l'addio al Gf Vip

“Quest’anno non parteciperò al Grande Fratello. L’esperienza dello scorso anno, a livello professionale e personale, è stata bellissima e gratificante. Ma so che bissare non è cosa facile, quindi mi dedicherò a nuovi progetti di cui vi parlerò molto presto.

Sono grata a Mediaset, con cui i rapporti sono e rimangono solidi e costruttivi. Mi dedicherò alla terza edizione di ‘Salotto Salemi’, il format da me ideato dedicato al mondo del make-up che faremo diventare gigante, e mi dedicherò a un progetto su cui, con Pierpaolo e il mio team, stiamo lavorando da tre anni, che si chiamerà ‘Casa Prelemi’. A novembre sarò alla conduzione di un format sulla piattaforma, ma di questo parleremo più avanti.

Tutti sanno quanto io sia legata al GF, ad Alfonso Signorini e a tutti gli autori, quindi quest’anno sarò in prima linea a sostenere il nuovo corso del programma, al quale devo davvero tantissimo”.