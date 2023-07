Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme. Dopo aver partecipato alla premiere milanese del film Barbie, i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip sono stati protagonisti del nuovo capitolo di Mtmad, piattaforma utilizzata dai personaggi celebri spagnoli per raccontare la loro vicende personali.

Oriana Marzoli parla della relazione con Daniele Dal Moro

La modella di origini venezuelane, tra le altre cose, ha parlato proprio della sua burrascosa relazione con l’imprenditore veneto: “Io non sono una persona che sta con un’altra per interesse economico, non lo sono mai stata. Io sono una scema impulsiva. Riconosco di essere impulsiva e spero di migliorare, ma al massimo tolgo il follow perché mi arrabbio, però lascio molte cose nella sfera privata […]. Nessuno mi dice se devo lasciarlo, se devo tornare con lui, né manager, né amici, né famiglia, nessuno si mette in mezzo alle mie decisioni. Nelle mie decisioni sentimentali non interviene nessuno perché io sono una persona decisa.

Chi mi conosce sa qual è la verità. E la verità è che sono innamorata di questo ragazzo. Entrambi abbiamo un carattere molto forte, questo è certo. Poi è vero che io reagisco togliendo il follow, lui reagisce non parlando. Ognuno di noi dovrà migliorare queste cose. Siamo coscienti dell’amore che ognuno di noi prova per l’altro, però siamo molto orgogliosi, ma speriamo che questo possa migliorare con il tempo. Per me la cosa importante è che funziona.

Le persone dicono ‘L’amore non è sufficiente’. Bene, io credo che l’amore è sufficiente e che se tu vuoi che una cosa funzioni, allora funziona. Questo lo sottoscrivo. Non ci sono altre realtà fuori di questa. Abbiamo molti fan che ci aiutano molto, sembra una scemenza, ma ci aiutano tanto. Poveri, gli facciamo perdere la testa, dovremo pagare lo psichiatra perché li facciamo uscire pazzi. Però ci avete conosciuti e ci dovete amare così. Litighiamo molto, possiamo cambiare, maturare, possiamo farlo insieme per migliorare la situazione”.