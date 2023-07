Negli ultimi giorni, ha fatto scalpore la notizia secondo la quale alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip che avrebbero iniziato a creare delle wishlist e a chiedere ai fan di regalare alcuni degli oggetti inseriti (tra questi sedie da gamer, fotocamere e microfoni). Tra questi, ad aver fatto maggiormente rumore sarebbe stata la richiesta di una cucina di tredicimila euro.

Ad intervenire sulla vicenda è stato un amato volto di Amici. Stiamo parlando di Andreas Muller, ballerino del talent show di Canale 5, conosciuto anche per la sua relazione con Veronica Paperini, ex insegnante della Scuola più famosa d’Italia.

Nelle ultime ore è volato in Calabria per alcuni problemi familiari, ma prima di partire ha voluto lanciare unna frecciatina ai vipponi che avrebbero iniziato a cr eare queste famose wishlist.“Ma vi rendete conto di chi avete reso famosi? Ma come siamo messi? Chi ca**o avete reso famoso. Chi ca**o seguite? E chi mandiamo in televisione?”, ha tuonato il ballerino. I suoi follower non hanno potuto che dargli ragione, soprattutto dove aver appreso che tra gli oggetti presenti ci sarebbe anche una cucina dal valore di tredicimila euro.

Ma chi sarebbero i famosi vipponi in questione? Sui social sono state fatte diverse ipotesi (da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, a Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi). Per adesso nulla di certo, ma la polemica non accenna a spegnersi.