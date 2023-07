L’ultima coppia dell’edizione 2022-2023 di Uomini e Donne a “scoppiare” è stata quella formata da Federico Nicotera a Carola Carpanelli. Prima di loro era stato il turno di Luca Daffrè e Alessandra Somensi, e di Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini.

Proprio in merito all'epilogo poco fortunato delle coppie nate nella passata edizione del dating show di Canale 5, ha detto la sua Alice Barisciani, “non scelta” dall’ingegnere aeronautico romano. L’ex corteggiatrice è stata intervistata da Lorenzo Pugnaloni per Liberoquotidiano.it: “Lo sapete sono una persona molto schietta e sincera... a volte questo mio lato viene travisato in ‘cattiveria’, ma semplicemente mi definisco senza filtri e preferisco dire ciò che penso... e penso che le coppie siano scoppiate semplicemente perché non erano scelte di cuore, ma scelte di business. Però ognuno fa ciò che vuole, io sono felice così!”.

Riguardo la rottura tra Federico e Carola, Alice ha lanciato una frecciatina velenosa: “Sì, me lo aspettavo. Però mi dispiace, non auguro il male a nessuno”.

Poi, sulla possibilità di essere una delle nuove troniste di Uomini e Donne, la Barisciani ha dichiarato: “Come ho già detto, accetterei tutto ciò che mi viene proposto… e onestamente pensandoci sarebbe un buon riscatto per me, si potrebbe definire anche ‘rivincita’. personale, penso di meritarlo un amore vero”. E su una possibile partecipazione al Grande Fratello Vip: “Ripeto, perché no? Tutto fa bagaglio… ma so che c’è chi ci sta provando ad entrare in modo sfegatato, quindi cedo tranquillamente la poltrona”.