Il Grande Fratello sbarcherà su Canale 5 a partire dal prossimo 11 settembre. Tantissime le novità, perché oltre al cast “ibrido”, fatto di personaggi famosi e sconosciuti, ci sarà anche una nuova e unica opinionista, ovvero Cesara Buonamici.

Cambio in vista anche per la figura che si occuperà del monitoraggio dell’area social. Giulia Salemi, infatti, non farà più parte del supporting cast del reality show condotto da Alfonso Signorini.

“La partenza anticipata (inizialmente era prevista per il 18 settembre) che servirà anche a permettere prima al programma di carburare da subito con la presentazione dei concorrenti in gara – scrive TVBlog -. Momento questo un po’ difficile in termini di ascolto delle prime puntate. Anzi, a questo proposito possiamo anche anticiparvi che tutti i concorrenti, una decina di nip e una decina di vip, verranno presentati alla prima puntata.

Questo appunto per farli entrare da subito nel nuovo meccanismo del programma e farli conoscere prima al pubblico televisivo. Appuntamento dunque per la prima puntata del Grande Fratello, con Alfonso Signorini e Cesara Buonamici, da lunedì 11 settembre 2023 in prima serata su Canale 5”.