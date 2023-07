Sembrano aprirsi nuovi spiragli in merito ad un possibile ritorno di fiamma tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. La loro tormentata storia d’amore, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, è giunta al capolinea dopo due mesi di convivenza, ma i loro fan non sembrano volersi rassegnare all’idea e continuano a sperare in un loro riavvicinamento.

Ieri pomeriggio, l’influencer campana e lo speaker radiofonico, che ha lanciato il suo nuovo singolo “Piccolo sole”, ispirato proprio alla storia d’amore con l’ex schermitrice, hanno presenziato insieme ad un evento già in programma prima che si lasciassero. Prima di arrivare a destinazione, Antonella, mentre ascoltava in auto la nuova canzone di Edoardo, ha pubblicato su Instagram una storia con la didascalia “Grazie”. Poco dopo, l’ex volto di Forum ha a sua volta condiviso una storia con la didascalia “Prego”. Ma è una foto “rubata” ad aver scatenato i supporters dei Donnalisi. Nell’immagine in questione si vede Edoardo mentre tiene in braccio una bimba, e con loro, in piscina, c’era proprio Antonella.

Intanto, nel corso dell’evento di ieri pomeriggio, i due ex vipponi, oltre che concedersi ai consueti selfie, hanno risposto ad alcune curiosità dai fan presenti. E alla domanda se proseguirà o meno la loro storia, la Fiordelisi ha risposto dicendo “Spero di sì”, scatenando l’entusiasmo dei supporters dei Donnalisi.

Insomma, con le sue parole Antonella ha riacceso la fiammella della speranza. Riusciranno lei ed Edoardo ad appianare le rispettive divergenze e a concedere un’altra possibilità al loro amore?