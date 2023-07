Si scaldano i motori in vista della nuova edizione del Grande Fratello, che sbarcherà in prima serata su Canale 5 a partire dal prossimo 11 settembre (saranno due gli appuntamenti settimanali).

Tantissime le novità, a partire dagli addii di Sonia Bruganelli, Orietta Berti e Giulia Salemi e all’arrivo di Cesara Buonamici come unica opinionista. Il reality show più famoso d’Italia lascerà per la dicitura “Vip”, perché quest’anno, nella Casa di Cinecittà, entreranno sia personaggi famosi che persone comuni (i casting proseguono in tutta Italia). Il cast di questa nuova edizione sarà diverso da quello degli ultimi anni, infatti non vedremo influencer e volti legati al trash.

E per celebrare il cambio di rotta, evidentemente imposto da Pier Silvio Berlusconi, il reality di Canale 5 si rifà il look. Sui listini di Mediaset, infatti, è apparso un nuovo logo senza la sigla “Vip”, e un occhio stilizzato che ricorda quello delle prime storiche edizioni.

Le anticipazioni fornite da Alfonso Signorini

“Posso dare qualche bella anticipazione. Cominciamo a metà settembre e non sarà più un’edizione lunghissima come quella dell’anno scorso che è durata sette mesi. Questa sarà più breve. E questo lo dico con una tale gioia così potrò avere dei ritmi umani.

Avremo un’edizione mix, tra vip e nip. Ma i vip saranno famosi, facce note, la gente non dovrà chiedersi ‘ma questo qui chi è?’. I nip saranno veri nip, gente comune della strada, i vicini di casa. Non vogliamo star del web e dei social. Ho fatto il provino a un nip, era un ciabattino di Arezzo, bello in una maniera spaziale. E gli ho detto ‘ma sei social?’. E lui ‘eh purtroppo sì ho 1200 follower’. Io gli ho subito risposto ‘Ma allora va benissimo allora rientri nei nip alla perfezione‘. Quindi vedrete gente comune con vip reali.

Sarà interessante vedere come persone comuni si relazioneranno con i vip che normalmente se la tirano. Storie d’amore tra nip e vip? Chi lo sa potrebbe anche succedere una cosa del genere. Ovviamente ci sarà spazio per i sentimenti e le emozioni anche quest’anno”.