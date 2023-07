Alcune Instagram stories e un’immagine già diventata virale sui social potrebbero aprire scenari del tutto inaspettati fino a poche ore fa in merito alla storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.

Com’è noto, i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, si sono lasciati dopo poco più di sette mesi. Venerdì sera hanno partecipato insieme ad un evento in Calabria (già programmato prima della rottura) e, secondo alcune persone presenti, lo speaker radiofonico avrebbe trascorso la notte in albergo con alcune fan. L’influencer campana l’avrebbe scoperto, e avrebbe prima pubblicato una storia con l’emoticon di un vomito (poi rimossa), per poi essere vista da alcune sue seguaci mentre si lasciava andare ad un pianto disperato.

Antonella e Edoardo sono rientrati insieme a Milano, e sono stati avvistati da un’addetta alla security dell’aeroporto di Malpensa, la quale ha inviato una segnalazione in direct a Deianira Marzano: “Lavoro come addetta alla sicurezza all’aeroporto di Malpensa, e ho visto Antonella e Edoardo insieme all’uscita. Edoardo non voleva farsi la foto. Non lo so, sinceramente mi sembrava un po’ strano. Sono saliti sulla stessa auto. Li ho visto un po’ distaccati. Lui andava in avanti e io ho riconosciuto lei che si è fermata”.

Questa sera, i due ex vipponi sono impegnati in un nuovo evento in provincia di Ravenna. Ebbene, durante il viaggio che l’ha condotta a destinazione, la Fiordelisi, mentre ascoltava “Piccolo sole”, il nuovo singolo di Donnamaria che parla proprio della loro tormentata storia d’amore, ha pubblicato una storia su Instagram con la didascalia “Grazie”. Ma non è tutto. Poco dopo, l’ex volto di Forum ha pubblicato a sua volta una storia con la didascalia “Prego”.

Ma è una foto “rubata” ad aver scatenato i supporters dei Donnalisi. Nell’immagine in questione si vedono Edoardo mentre tiene in braccio una bimba, e con loro, in piscina, c’è una ragazza di spalle, che pare essere proprio Antonella. Su Twitter lo scatto è diventato subito virale, e i commenti sono stati tantissimi.

Può bastare una semplice foto a far ipotizzare un possibile ritorno di fiamma tra i due ex vipponi? Non siamo in grado di stabilirlo, ma i fan ci sperano.