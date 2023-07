Prove di riavvicinamento tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Ieri pomeriggio, i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip hanno presenziato ad un evento in provincia di Ravenna, durante il quale si sono verificati i primi segnali di un possibile ritorno di fiamma.

L'evento a Ravenna

A sorprendere è stata la complicità che i due hanno mostrato di non aver perso, nonostante le chiarissime divergenze delle ultime settimane. Video e foto con sorrisi, abbracci e sguardi d’intesa hanno fatto immediatamente il giro dei social. “Tre pregi di Edoardo: affascinante è il primo, dolce quando è tranquillo, perché quando si inca**a è una vipera, altroché tranquillo. Il terzo è avvocato difensore, almeno lo era, non lo so se lo sarò ancora. E’ bello quando il proprio ragazzo ti difende”, ha detto la Fiordelisi quando le è stato chiesto di descrivere Donnamaria.

Ma il video che ha mandato letteralmente in estasi i fan è quello in cui Antonella ammette di sperare ancora in un ritorno: “E’ davvero difficile coltivare queste cose fuori. Se continuerà o meno la nostra storia? Spero di sì”. Infine, a dire la sua è stato anche Edoardo: “Abbiamo passato la maggior parte del tempo a fare pace, litigare, fare pace, stare bene, stare male, ecc… Questo ci ha reso molto ‘umani’ e ognuno ha rivisto che comunque abbiamo esagerato. Ma sono cose che accadono quotidianamente. Non esiste la storia d’amore del Mulino Bianco”.

La mossa social di Antonella Fiordelisi

I numerosissimi supporters della coppia sperano dunque di rivedere insieme i due ex vipponi. Speranza che è stata alimentata dall’ultima mossa social della Fiordelisi. Di ritorno da Ravenna, Antonella ha postato una Instagram story mentre si trova in auto con in sottofondo “Piccolo sole”, il nuovo singolo di Edoardo che parla proprio della loro tormentata storia d’amore.

Insomma, tanti indizi che iniziano sempre più ad assomigliare a delle prove…