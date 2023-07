Ieri pomeriggio, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono stati ospiti di un evento, e il loro incontro ha riacceso le speranze dei numerosissimi fan della coppia nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip.

L’influencer campana e lo speaker radiofonico si sono lasciati ormai da diverse settimane: Antonella ha dichiarato di aver fatto di tutto per stare con lui, mentre Edoardo ha recriminato in merito all’eccessivo attaccamento ai social dell’ex fidanzata. Nessuno dei due, però, è entrato realmente nel merito della fine della loro relazione, e un velo di mistero continua a restare, così come la speranza per un possibile ritorno di fiamma. Speranze che sono state riaccese proprio ieri. A sorprendere è stata la complicità che i due hanno mostrato di non aver perso, nonostante le chiarissime divergenze. Video e foto con sorrisi, abbracci e sguardi d’intesa hanno fatto immediatamente il giro dei social.

“Tre pregi di Edoardo: affascinante è il primo, dolce quando è tranquillo, perché quando si inca**a è una vipera, altroché tranquillo. Il terzo è avvocato difensore, almeno lo era, non lo so se lo sarò ancora. E’ bello quando il proprio ragazzo ti difende”, ha detto la Fiordelisi quando le è stato chiesto di descrivere Donnamaria.

Ma il video che ha mandato letteralmente in estasi i fan è quello in cui Antonella ammette di sperare ancora in un ritorno: “E’ davvero difficile coltivare queste cose fuori. Se continuerà o meno la nostra storia? Spero di sì”. Infine, a dire la sua è stato anche Edoardo: “Abbiamo passato la maggior parte del tempo a fare pace, litigare, fare pace, stare bene, stare male, ecc… Questo ci ha reso molto ‘umani’ e ognuno ha rivisto che comunque abbiamo esagerato. Ma sono cose che accadono quotidianamente. Non esiste la storia d’amore del Mulino Bianco”.

I Donnalisi sperano dunque di rivedere insieme i due ex vipponi. Speranza che sembra avere anche il papà di Edoardo, il signor Vincenzo, che su Twitter ha messo like al post di un utente che scriveva: “Servirà tempo, servirà discutere ancora un po’, servirà guardarsi negli occhi, servirò abbracciarsi. Tutto questo servirà per tornare quelli di sempre, quelli super innamorati, quelli che non riescono a stare separati, quelli che insieme sono più forti, quelli che insieme tornano bambini, quelli con le lucine negli occhi. Tornerete con tante consapevolezze in più, ma con la certezza che tutto quello che siete stati non si è fermato neanche un secondo”.