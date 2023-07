Nelle ultime ore si è verificato un riavvicinamento significativo tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. La tormentata storia d’amore tra l’influencer campana e lo speaker radiofonico, nata nella Casa del Grande Fratello Vip, è giunta al capolinea dopo poco più di sette mesi, ma alcune circostanze che si sono verificate nella giornata di ieri, potrebbero aprire nuovi ed inaspettati scenari.

I due ex vipponi, infatti, hanno presenziato insieme ad un evento in provincia di Ravenna già programmato prima che si lasciassero. Antonella e Edoardo sono apparsi nuovamente complici e in sintonia, e la Fiordelisi, rispondendo alla domanda di una delle fan presenti che le chiedeva se esistesse la possibilità di proseguire la storia con Edoardo, ha risposto “Spero di sì”. Chiariamo subito: è ancora troppo presto per parlare di un ritorno di fiamma, ma quanto meno l’ex schermitrice non ha escluso questa possibilità.

Antonella e Edoardo, suggestione Temptation Island

Nel frattempo, com’è noto, Mediaset ha annunciato che ci sarà anche una versione invernale di Temptation Island, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Secondo alcune indiscrezioni, gli autori del programma attualmente in onda il lunedì in prima serata su Canale 5, starebbero addirittura facendo un pensierino proprio ai Donnalisi, ammesso che i due ex vipponi dovessero tornare insieme. Al momento si tratta chiaramente solo di una suggestione, anche perché la nuova linea imposta da Pier Silvio Berlusconi porrebbe di fatti un freno alla possibilità di rivedere Antonella e Edoardo in un nuovo show targato Mediaset. Quel che è certo è che un ipotetico arruolamento dei Donnalisi rappresenterebbe, per un programma già molto seguito come Temptation Island, un valore aggiunto, specie se si considera l’enorme seguito dai due ex vipponi.