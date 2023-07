Demet Ozdemir è sbarcata nuovamente sul piccolo schermo con My Home My Destiny, attualmente in onda su Canale 5, serie che sta appassionando milioni di fan in tutta Italia.

L’attrice turca veste i panni di Zeynep, una ragazza di umili origini che da bambina è stata adottata dai benestanti datori di lavoro della madre. Da adulta, dopo aver frequentato le scuole più elitarie del Paese, le viene imposto un matrimonio di interesse con un uomo dell’alta società. Ed è proprio allora che la madre biologica di Zeynep tornerà nella sua vita.

Dopo la fine del matrimonio con Oguzhan Koc, Demet si sta godendo la sua prima estate da single. La diva turca e il cantante hanno divorziato lo scorso 8 maggio, a distanza di circa otto mesi dalla celebrazione delle nozze avvenuta al Six Senes Kotacas Mansion di Istanbul. Un’unione che ha fatto molto discutere, soprattutto in patria. Secondo molti, infatti, si sarebbe trattato esclusivamente di un matrimonio con scopi pubblicitari, come ribadito in più occasioni anche da Alessandro Rosica, particolarmente addentro alle vicende del gossip turco.

I nuovi retroscena su Demet Ozdemir e Can Yaman

Inoltre, sempre secondo l’Investigatore social, Demet non avrebbe mai smesso di rimanere in contatto con Can Yaman, suo ex partner in Day Dreamer – Le ali del sogno, con il quale si diceva ci fosse stato un flirt: “C’è però una cosa che non vi ho mai detto, volevo esserne prima sicuro: l’attrice turca nel frangente della relazione fake, quindi nella vita privata, è sempre stata single, non ha mai perso i contatti con il suo ex compagno e collega Can Yaman. L’ultimo momento in cui sono stati fotografati insieme felici e spensierati, risale all’evento Disney dell’anno scorso. I loro sguardi parlano chiaro, dietro le quinte si sono parlati per almeno mezz’ora e i toni non sono stati di certo quelli di due semplici amici o colleghi. C’è però una cosa che nessuno sa, mentre lei non poteva farsi vedere con nessun altro uomo da contratto, né tantomeno Oguzhan con altre donne, è successo l’impensabile, i due attori infatti, a fine serata sono andati via con amici in comune, in due auto differenti. Quella notte Demet non tornerà a casa, Can nemmeno. Ad oggi posso dire solo una cosa con estrema fermezza, i due non sono semplici amici e si sentono continuamente. Non escludo una possibile paparazzata tra i due in futuro, ad oggi insieme sono tra le persone più riservate. Non credo potranno nascondersi per sempre, impossibile”.

Demet Ozdemir ospite a Verissimo

Nel frattempo, un dettaglio sui social non è passato inosservato. L’account Instagram di Verissimo, infatti, ha postato alcune immagini di Demet Ozdemir mentre si trova in vacanza in Grecia. L’attrice turca è già stata ospite dell’elegante salotto di Canale 5 nell’ottobre 2020, proprio grazie all’incredibile successo ottenuto dalla fiction Day Dreamer – Le ali del sogno, all’epoca in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset. A questo punto, è facile ipotizzare che, grazie agli ottimi ascolti di My Home My Destiny, l’attrice turca possa tornare in Italia il prossimo settembre, dove sarà nuovamente accolta da Silvia Toffanin.