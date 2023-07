Dopo l’amore esploso nello studio di Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza sembrano essere vicinissimi alla rottura. Diversi i dettagli social che hanno insospettito i fan della coppia: i due, infatti, non sono vengono visti insieme ormai da diverso tempo, e l’ex dama del Trono Over al momento si trova in vacanza da sola in Sardegna.

L’ex cavaliere salernitano ha postato una storia alquanto sibillina sul suo account Instagram, facendo insospettire e non poco i fan: “La differenza tra cose ed eventi è che le cose permangono nel tempo. Gli eventi hanno una durata limitata. Un prototipo di una cosa è un sasso: possiamo chiederci dove sarò domani. Mentre un bacio è un evento. Non ha senso chiedersi dove sia andato il bacio domani. Il mondo è fatto di reti di baci, non di sassi”.

Tra l’altro, Ida e Alessandro non si stanno dedicando dolci pensieri sui social, come accadeva di frequente in passato. Secondo le malelingue, i due avrebbero messo in piedi questo teatrino per avere maggiore visibilità in vista della prossima stagione di Uomini e Donne. Altri, invece, ritengono che la separazione sia dovuta ai numerosi impegni di Vicinanza.