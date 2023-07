Il tentativo di tornare insieme da parte di Nikita Pelizon e Matteo Diamante non ha avuto l’esito sperato dai Makita, i fan della coppia. Nelle scorse settimane, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi è uscito allo scoperto annunciando la fine della frequentazione con l’influencer triestina. I due si sono ritrovati durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, quando lui ha fatto il suo ingresso nella Casa proprio in qualità di ex della vincitrice del reality di Canale 5. Terminata l’avventura nel loft di Cinecittà, hanno riprovato ad avere una relazione, ma le cose non sono andate nel migliore dei modi.

Lo scorso 16 luglio, Nikita aveva rotto il silenzio proprio in merito al fallimento della relazione con Matteo: “Mi spiace ma sono anche grata che chi era presente quando ribadivo che eravamo liberi e che non ero innamorata, non abbia alimentato tutto ciò. Mi spiace essermi sentita paragonata, da alcuni che mi seguivano, a chi nella Casa mi ha fatto soffrire di più. Mi spiace che non si sia riuscito a costruire un rapporto profondo, rimane il bene, ma… basta.

A me non basta il corteggiamento, voglio una persona da ritenere esemplare, che non mi consideri una sua proprietà. Non solo a parole, ma anche a fatti e che non mi faccia provare imbarazzo in nessun contesto. Detto questo, siamo tutti diversi, e chiaramente nessuno di noi è per tutti. Nessuno è sbagliato, semplicemente non è per te”.

Nikita Pelizon: "La mia presenza non è gradita..."

Ma, evidentemente, l’epilogo della frequentazione tra la Pelizon e Diamante è stato tutt’altro che sereno. A testimonianza di ciò un post condiviso da Nikita su Twitter, nel quale annuncia che non potrà partecipare ad una serata “trovata da Diamante": “Angels, essendo che la serata del 5 a Principina a Mare era stata trovata da Diamante, ma non è gradita la mia presenza, non sarò presente nonostante, essendo lavoro, avevo dato la mia disponibilità al locale che sarebbe stato felice di farmi cantare Mojito assieme a tutti voi. Mi spiace, ma non dipende da me. Al mio posto ci sarà un’altra ragazza”.