Carlo Alberto Mancini ha rotto il silenzio per replicare alle ultime dichiarazioni dell’ormai ex fidanzata Nicole Santinelli.

L’ex coppia si è conosciuta e scelta durante l’ultima edizione di Uomini e Donne, ma loro conoscenza è durata ben poco. Infatti, una volta spente le luci dei riflettori, i due hanno deciso di porre fine alla relazione.

In un’intervista rilasciata alcuni giorni fa al settimanale Mio, l’ex tronista aveva dichiarato: “Ho saputo delle cose che non corrispondevano a quanto mi aveva raccontato. Ci siamo visti per parlare, gli ho detto che non provavo ancora un sentimento profondo e che non sapevo se avrei potuto provarlo. Lui ha risposto che capiva, che lo accettava e ci siamo lasciati bene. Dopo venti minuti l’ho visto sui social che piangeva disperato. Questo mi ha deluso: mi aspettavo un’altra persona, credevo che avessimo raggiunto un grado di confidenza tale da poterne parlare tra noi”.

Carlo Alberto Mancini replica a Nicole Santinelli

Un’accusa all’ex corteggiatore, il quale è intervenuto a sua volta sul suo profilo Instagram: “Il video di oggi è soltanto per dire la mia sulle recenti accuse che sono stato mosse nei miei confronti, a cui questa volta non risponderò. Non risponderò perché è talmente evidente l’intento di colpire, al di fuori della verità, che non meritano risposta. Quindi, ognuno è libero di credere a ciò che vuole, assolutamente. Ma io sono una persona pulita, ho sempre fatto del bene. Sempre! Quindi girerò sempre a testa alta. Queste accuse pretestuose, infondate, in mala fede, non meritano neanche la mia risposta. Tutto qua”.