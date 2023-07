Il Trono Classico dell’edizione 2022-2023 di Uomini e Donne è stato poco “fortunato”. Delle quattro coppie che sono uscite insieme dal dating show di Maria De Filippi, solo quella formata da Lavinia Mauro e Alessio Corvino è “sopravvissuta”. Niente da fare, invece, per Luca Daffrè e Alessandra Somensi, Federico Nicotera e Carola Carpanelli e Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini.

Proprio in merito alla rottura tra gli ultimi due, l’ex tronista ha fatto nuove rivelazioni: “Ho saputo delle cose che non corrispondevano a quanto mi aveva raccontato. Ci siamo visti per parlare, gli ho detto che non provavo ancora un sentimento profondo e che non sapevo se avrei potuto provarlo. Lui ha risposto che capiva, che lo accettava e ci siamo lasciati bene. Dopo venti minuti l’ho visto sui social che piangeva disperato. Questo mi ha deluso: mi aspettavo un’altra persona, credevo che avessimo raggiunto un grado di confidenza tale da poterne parlare tra noi”.

Poi, Nicole ha aggiunto: “Dopo la rottura, nessun altro si è fatto sentire e spero che non abbiano creduto al fatto che ho illuso Carlo e preso in giro tutti. Perché non è così. La persona illusa sono io. Addirittura, ho scoperto che non è vero che Carlo si è presentato a Uomini e Donne per la mamma, come ha raccontato. Ma già aveva sostenuto un provino precedentemente”

Infine, la Santinelli ha detto che, secondo lei, Carlo Alberto starebbe puntando al trono: “Da quel che so si è trasferito a Roma”, ha detto.