E’ rottura totale tra Nikita Pelizon e Matteo Diamante. La vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip e l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, che si erano ritrovati proprio nella Casa di Cinecittà, avevano provato a frequentarsi nuovamente, fino alla rottura definitiva di un mese fa. A distanza di quattro settimane, i rapporti tra i due si sono incrinati ancora di più. Secondo l’influencer triestina, infatti, il suo ex fidanzato l’avrebbe ostacolata a livello lavorativo.

“Angels, essendo che la serata del 5 agosto a Principina a Mare era stata trovata da Diamante ma non è gradita la mia presenza, non sarò presente” – ha scritto sui social – “Nonostante, essendo lavoro, avevo dato la mia disponibilità al locale che sarebbe stato felice di farmi cantare Mojito assieme a tutti voi. Mi spiace ma non dipende da me. Al posto mio ci sarà un’altra ragazza. Anche la serata del 29 mi è stato riferito essere saltata”, ha scritto l’ex vippona su Instagram.

Dopo essere venuto a conoscenza delle accuse che gli ha mosso Nikita, Matteo si è sfogato in una diretta fiume su Instagram, nella quale ha definito la sua ex “innominabile”, spiegando che ha annullato le serate perché i rapporti sono ormai compromessi. Ma non solo. Diamante ha anche dichiarato che se la Pelizon ha vinto il Grande Fratello Vip è anche grazie ai Donnalisi: “Se Antonella non veniva eliminata, non lo so…”.

Poco dopo, Nikita gli ha risposto indirettamente con una storia su Instagram, nella quale si riprende in auto mentre ascolta la canzone di Noemi “Sono solo parole”.