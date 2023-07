La relazione tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli è giunta ufficialmente ai titoli di coda. L’ex tronista di Uomini e Donne e la sua scelta si sono lasciati dopo poco meno di tre mesi dalla loro uscita dal dating show di Maria De Filippi, gettando nello sconforto i loro numerosissimi fan.

Circa due settimane fa, i Nicotelli furono avvistati insieme in un salone di bellezza di Roma, tanto che in molti ipotizzarono un possibile ritorno di fiamma, poi smentito dallo stesso Federico in un’intervista rilasciata a IsaeChia.it: “Io e Carola non siamo tornati insieme. Qualche giorno fa lei sarebbe dovuta venire a Roma a prescindere, e in quest’occasione semplicemente ci siamo visti per chiarire alcune cose, confrontarci un po’ tra di noi, e perché alla fine siamo rimasti in buoni rapporti come penso sia giusto tra due persone che si sono volute e si vogliono bene”.

Carola Carpanelli: "E' stato un anno bello e difficile"

Nel frattempo, il 24 luglio Carola ha festeggiato il suo ventiduesimo compleanno, e ha condiviso su Instagram un lungo post nel quale ha fatto un bilancio dell’anno trascorso: “Questo compleanno è stato importante, ha segnato la fine di un anno molto bello e difficile, è stato un modo per ringraziare ogni singola persona che mi è stata vicina quest’anno e ha condiviso con me non solo i momenti belli ma anche i momenti brutti. (compresi cambi d’umore, scleri vari, pianti che sembravano la fine del mondo, urla, varie fasi depressive).

Ieri mi sono fermata a leggere anche tutti i messaggi e mi sono emozionata, vi ringrazio tanto. Devo ammettere che non è stato facile per me questo periodo e tante volte non sapevo nemmeno dove stavo andando, a volte chiedere una mano è la cosa migliore. Ho imparato che il bagaglio se portato in due è meno pesante e che il tempo fa sembrare tutto meno nero.

Carola Viola è come la vedete anche grazie a tutto l’amore e l’affetto che mi date ogni giorno, non posso far altro che ringraziarvi e sperare di continuare questo viaggio insieme. Chissà dove arriveremo”.