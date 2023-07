Ieri sera è andata in onda in prima serata su Canale 5 la quinta puntata di Temptation island, durante la quale due delle quattro coppie rimaste all’interno del villaggio hanno deciso di interrompere il “viaggio nei sentimenti” e affrontare il falò anticipato.

A decidere di uscire dal programma condotto da Filippo Bisciglia sono stati Manuel Maura e Francesca Sorrentino da un lato, e Mirko Brunetti e Perla Vatiero dall’altro. Per entrambe le coppie non c’è stato il lieto fine: Mirko e Perla, infatti, hanno deciso di uscire separati dopo cinque anni di relazione, raggiungendo i rispettivi tentatori Greta e Igor.

Anche Francesca e Manuel hanno deciso di lasciare il villaggio da soli, poiché entrambi sono arrivati alla conclusione che non ha più senso proseguire nella loro storia d’amore. Subito dopo il falò di confronto, Francesca e Manuel si sono raccontati separatamente ai microfoni di Witty.tv.

Le parole di Francesca Sorrentino

“Mi sono ritrovata di fronte ad una persona con cui non mi sentivo in contatto. Ogni giorno mi sentivo scaricata di energia, risucchiata. Quando uscirò da qui penso che mi devo perdonare tante cose che io ho accettato in questo rapporto. Quando vedevo un’attenzione, una premura in più mi sentivo strana perché non ero abituata a quello, quindi mi devo perdonare un po’ di cose perché l’anormalità per me era diventata normalità. Mi sono un po’ annullata come persona. In questo momento sto male ed è normale stare male, perché ho detto addio ad una persona che ha fatto parte della mia vita, seppure sbagliata e seppure si è comportata malissimo è comunque una persona che ha fatto parte della mia vita”.

Le parole di Manuel Maura

“Rivedere Francesca, certo… all’inizio appena l’ho vista ho capito che era inca**ata perché la capisco e non ti nego che comunque è stato bello rivederla, non posso negare questa cosa. Era un puzzle che dovevo riempire, io l’ho riempito tutto, perché ho pensato a 360 gradui quale poteva essere la soluzione più giusta per me e per lei. Mi è venuto da piangere nel momento in cui stavamo prendendo la decisione, perché so che questa volta l’ho presa definitivamente. Francesca è stata importante per me e lo sarà sempre”.

