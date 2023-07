Greta Rossetti è una delle tentatrici dell’edizione 2023 di Temptation Island. Ha 24 anni e vive a Monza, e già in passata è apparsa in tv come conduttrice di Sportitalia. Nel programma condotto da Filippo Bisciglia si è molto avvicinata a Mirko Brunetti, che ha partecipato insieme a Perla.

Stando alle informazioni che si apprendono dai social, è nata nel 1998 ed è originaria di Monza. Nella vita lavora nell’azienda dei suoi genitori dove si occupa della parte contabile. Tra le sue passioni ci sono la palestra e l’equitazione. In passato è apparsa su Sportitalia, mentre per quanto riguarda la sua vita privata, stando ad alcuni rumor che circolano sul suo conto, pare abbia avuto un flirt con Eugenio Colombo, ex tronista di Uomini e Donne. Il suo profilo Instagram, dove conta circa 170 mila folloer, è privato.

Nel corso della sua permanenza nel villaggio dei fidanzati, Greta ha instaurato un feeling particolare con Mirko. I due hanno trascorso molto tempo insieme tra sguardi, abbracci e carezza. Brunetti, dopo il falò di confronto con la sua fidanzata Perla, ha deciso di abbandonare il programma proprio con la tentatrice.