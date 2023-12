Non è di certo la prima volta che Anita Olivieri finisce nel mirino degli utenti sui social. Il popolo del web sospetta fortemente che la concorrente del Grande Fratello abbia un flirt – o quantomeno un rapporto privilegiato – con uno degli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Nelle ultime ore, la bionda manager romana è tornata a far parlare di sé. Giuseppe Garibaldi ha chiesto alla coinquilina cosa sapesse nello specifico di una situazione da non poterlo ripetere a voce alta. Anita, con un sorrisetto beffardo, ha risposto: “Tantissime ne de devo raccontare fuori. Sami ci penso io a lui, tranquilla. E amo, non si può”.

Il bidello calabrese è stato però piuttosto insistente, tanto da riuscire ad apprendere qualche piccola indicazione. Secondo alcuni utenti, i due stavano facendo riferimento ad una storia su Instagram che Samira Lui avrebbe pubblicato in difesa di Garibaldi. Ma come fa Anita a conoscere fatti esterni alla Casa visto che ci si ritrova rinchiusa da tre mesi?