Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha strigliato Massimiliano Varrese in merito all’atteggiamento di quest’ultimo nei confronti di Beatrice Luzzi.

“Le frasi che rivolgi a Beatrice appaiono insistenti e fastidiose. Il tema sul rapporto fra uomini e donne nel nostro paese c’è un’attenzione particolarissima, purtroppo per fatti di cronaca nera di femminicidi. […] L’opinione pubblica sta cambiando e il tema è al centro di dibattiti politici. Quando c’è un atteggiamento irritante nei confronti di una donna diventa un caso. Può sembrare esagerato ma in questo momento non lo è. A questo proposito voglio parlare con te di questo. Sei una brava persona e nessuno ti accusa di essere un violento, è una questione di atteggiamento che continui a portare avanti nonostante i miei richiami”.

Il conduttore ha poi ammonito l’attore dicendogli che sarà squalificato qualora dovesse rendersi protagonista di un altro episodio del genere. Massimiliano ha provato a scusarsi: “Vedendo dall'esterno, so che questo atteggiamento può essere interpretato molto negativamente e me ne scuso. Non c'è mai stata, nella mia volontà, nessuna intenzione di nuocere o denigrare Beatrice. Mi dispiace e me ne scuso, anche nei suoi confronti. A volte, come dicevo prima, il mio atteggiamento, la mia postura possono far pensare a cose negative... vedo un atteggiamento non bello e mi dispiace, me è più una recita che un atteggiamento. Ho fatto un grande errore, è la prima volta che partecipo a un reality e da quando sono piccolo mi hanno abituato a stare su un set. Ho confuso il set con la realtà”.

Intanto, stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, questa notte Massimiliano Varrese avrebbe minacciato di lasciare la Casa: “Questa notte (a telecamere spente) Varrese ha minacciato di lasciare la Casa del GF! E’ rimasto in Confessionale quasi due ore, probabilmente un tentativo del programma per farlo rimanere”.