Dopo essere stato eliminato dal Grande Fratello, Mirko Brunetti ha scoperto dell’esistenza di una canzone dedicata dai fan alla sua storia d’amore con Perla Vatiero.

Nonostante il rietino e la gieffina non stiano più insieme, l’entusiasmo dei loro sostenitori non accenna a diminuire. Coloro che hanno iniziato a seguire l’ex coppia a Temptation Island spera ancora in un ritorno di fiamma, e ne è la prova la canzone scritta e pubblicata dai loro fan dal titolo Perletti (crasi di Perla e Brunetti). Il brano, caricato anche su Spotify, dura poco più di quattro minuti.

Di seguito un estratto della canzone: […] Mirko e Perla, Perla e Mirko Brunetti, sono innamorata dei Perletti e dei loro fo**uti sguardi. Sguardi sinceri, innamorati. Si vede che vi siete amati. Greta non vi separerà, sì siete forti. I tuoi occhi la mia cura, mas fuerte per sempre […].

Mirko, una volta uscito dalla Casa, ha scoperto l’esistenza della canzone, e quando l’ha ascoltata ha detto: “Ma su Spotify tutto ciò? Non ci posso credere, ma veramente? Questa ragazza io la voglio conoscere, non so quante sono ma le voglio conoscere. Dai, però è bellissima. Ragazzi voi siete pazzi, vi voglio bene veramente”.

Chi sembra aver “apprezzato” la canzone anche un ex protagonista del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Pierpaolo Pretelli, che ad un post in cui Spotify chiedeva: “Condividi la tua canzone natalizia qui sotto”, il fidanzato di Giulia Salemi ha risposto: “Perletti”.