Mirko Brunetti continua a seguire le vicende del Grande Fratello anche dopo la sua eliminazione. Nella Casa di Cinecittà, infatti, ci sono ancora le sue due ex fidanzate, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Ma il rietino ha specificato che al momento la sua priorità è pensare a sé stesso, tuttavia i fan sono convinti che la storia con Perla non sia finita, e che i suoi occhi non mentano.

Ieri sera, Mirko ha deciso di fare una diretta sui social insieme ad Angelica Baraldi e Ciro Petrone, e tra una risposta alle domande dei follower e l’altra, i tre ex gieffini hanno guardato la diretta del GF e hanno così potuto assistere in tempo reale ad una chiacchierata tra Perla e Letizia Petris, che riguardava direttamente Brunetti.

“Mi manca Mirko? Sì, non è che l’ho vissuto un giorno al mare, l’ho vissuto qui venti giorni di quotidianità… Mi manca un po’ tutto, non c’è una cosa in particolare, mi manca proprio la persona in sé per sé, mi manca il fatto di avere un punto di riferimento che va oltre qualsiasi cosa, il fatto che ti senti al sicuro. Quando io sono entrata, vedere che c’era lui mi ha aiutato a stare più tranquilla, era comunque un punto di riferimento. Guardare un altro? Io in qualsiasi situazione non ce la farei, non ho proprio testa, neanche per fare la stupida, che poi non è proprio da me fare la stupidella…”.

Nel sentire le parole della sua ex, Mirko si è mostrato visibilmente in imbarazzo, e ha sollevato la telecamera dello smartphone per non inquadrare la sua reazione.