La faida tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese ha di fatto monopolizzato il primo mese dell’attuale edizione del Grande Fratello. La maggioranza degli inquilini ha sempre spalleggiato l’attore, compresa l’ex gieffina Angelica Baraldi. Ora, però, dopo aver rivisto le scene da fuori, ha cambiato opinione.

“Vivere da spettatrice il GF mi ha fatto scoprire ed accorgere di alcuni atteggiamenti e peculiarità dei miei ex compagni di viaggio, che stando in Casa non erano così marcati e riconoscibili - ha dichiarato a Coming Soon -. Da fuori devo ammettere che la percezione è totalmente diversa e soprattutto se non si ha la possibilità di vedere una buona parte del live h24 si rischiano di perdere alcune sfumature decisive. La persona che mi ha deluso maggiormente è stata Massimiliano, con il quale pensavo di avere un bellissimo rapporto che però si è rivelato finalizzato solo ad un momento di gioco, di conseguenza ho capito che Beatrice nelle discussioni con lui aveva ragione e che soprattutto all’inizio dove tra di loro era acceso il contrasto, ci siamo fatti influenzare dalla figura di Massimiliano come tutore del gruppo, inasprendo il rapporto con Beatrice, cosa che se tornassi indietro non farei.

Devo anche ammettere che Beatrice mi ha consegnato un messaggio bellissimo scritto da lei nel momento che sono uscita, che conservo con me con grande affetto. I più sinceri ad oggi sono sicuramente Paolo, Anita e Perla. Secondo me vincerà Beatrice, ma Maddaloni potrebbe essere una sorpresa in positivo”.

Angelica ha poi detto che le piacerebbe fare un altro reality show, magari Pechino Express: “Da questa esperienza mi auguro di essere migliorata come persona; di riuscire ad apprezzare le cose e gli affetti che nel quotidiano si danno per scontate, ma che vivendo in una situazione di privazione per un lungo periodo non hai a disposizione e questo nuovo equilibrio ti fa riflettere veramente su cosa si ha, che molto spesso è ampiamente sufficiente per essere felici. Basta solo ricordarselo più spesso. […] Mi piacerebbe partecipare ad un reality dove c’è tanto spirito d’avventura, stile zaino in spalla e si parte! Ad esempio Pechino Express. Per adesso mi godo il ritorno alla normalità. In futuro chissà”.