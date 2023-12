La madre di Greta Rossetti, Marcello Bonifacio, ospite di Casa SDL, ha svelato nuovi retroscena in merito alla “famosa” gravidanza” di cui ha parlato la figlia nella Casa del Grande Fratello.

“Mentre hanno avuto questo rapporto, lui non ha usato precauzioni. Lei gli ha detto: ‘Ma che cavolo stai facendo?’. E lui le ha detto: ‘Così io mi prenderò anche le responsabilità se dovessi mai rimanere incinta’. Poi perché non l’ha ammesso e poi l’ha detto a Verissimo? Nella live, il giorno in cui è uscito, ha detto: ‘No ragazzi, non è assolutamente vero, si sta inventando tutto’. Io non sapevo in realtà, quando ho visto la puntata di quel sabato ho chiesto spiegazione a mia figlia Lorena. E lei mi ha detto: ‘Sì perché lui è andato lungo e le ha detto che si sarebbe preso le sue responsabilità per farle vedere il suo amore, lo avrebbe anche tenuto’”.

Per quanto riguarda il rapporto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, secondo mamma Marcella tra i due potrebbe esserci un accordo: “Io non voglio accusare nessuno però vedo alcuni atteggiamenti, sorrisini, sento che ci sono delle incongruenze. Io vedo un qualcosa di pilotato. Fondamentalmente ammettete che voi due, fuori avete un accordo e a me va benissimo. Non sono contro nessuno, però queste battute, le persone così ambigue non mi piacciono.

Io se devo dire una cosa la dico, non mi spaventa niente, tu perché non lo fai? Può essere che l’accordo sia tra Mirko e Perla, vedremo. Io non accuso nessuno fin quando non vedo. Però tutti stiamo notando, è una mia idea. Anche quello che leggo, alla fine…”.