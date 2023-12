Tre anni fa, nella Casa del Grande Fratello Vip, è sbocciata la storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La coppia ha fatto sognare migliaia di fan, che ancora oggi seguono i Prelemi con affetto.

Nell’ultimo anno, però, i due hanno vissuto più di una crisi, ed entrambi hanno sempre raccontato ai loro numerosissimi fan cosa stesse accadendo, ammettendo di non stare attraversando un periodo semplice, ma che in virtù del forte legame stavano facendo il possibile per recuperare il loro rapporti. Negli ultimi giorni, Giulia e Pierpaolo sono stati avvistati più volte insieme, segno che la loro storia d’amore sta proseguendo.

Ieri pomeriggio, Pretelli è stato ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta e, a pochi giorni di distanza dal terzo anniversario con la Salemi, è tornato a parlare della sua situazione sentimentale. Francesco Paolantoni, rivolgendosi all’ex vippone ha esclamato: “Io lo so che vi siete lasciati un po’ di tempo fa!”. A quel punto, Matano ha chiesto direttamente a Pierpaolo: “Come si superano queste crisi?”, e Pretelli ha risposto: “E’ ovvio che in un rapporto di coppia ci sono degli alti e bassi, ma se c’è il sentimento tutto passa e tutto si può risolvere”.