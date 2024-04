Il nuovo tronista di Uomini e Donne è Daniele Paudice, 33 anni di Napoli. Da qualche settimana affianca Ida ed è riuscito già ad instaurare un buon rapporto con alcune sue corteggiatrici.

Simpatico e schietto è già volto noto. Daniele lavora nel mondo della moda da 10 anni, e proprio per questo negli ultimi sei anni ha vissuto a New York. Quando parla di lui lo fa in maniera sincera infatti ha spesso affermato: “Non ho mezze misure, se una ragazza non mi piace lo capirà. Ora il mondo va troppo veloce con i social, vorrei condividere cose importanti con qualcuno e non su Instagram”.

Dalla sua presentazione ad Uomini e Donne, Daniele ha già raggiunto su Instagram più di 13mila followers.

Sul suo profilo centinaia di foto, e ai più attenti non è passato inosservato uno scatto in cui il braccio di Daniele è accanto a quello Stefano De Martino, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi e ora noto e affermato conduttore.

Daniele e Stefano non hanno mai lavorato insieme, né per la moda né per la tv. Stefano De Martino inizia la sua scalata al successo dopo il talent Amici. Da lì diverse conduzioni per la Rai, da Meade in Sud a Stasera tutto è possibile a Bar Stella.

Daniele Paudice, invece, non ha mai partecipato ad Amici e tanto meno a casting per la tv prima di Uomini e Donne.

E allora come mai Daniele è con Stefano de Martino?

Ebbene sembrerebbe che tra i due ci sia una storica amicizia che risale a molto tempo fa prima del successo raggiunto da Stefano. I due, infatti, a quanto si apprende dai rumors si conoscono da ragazzini e si rincontrano ogni tanto nella loro amata Napoli.