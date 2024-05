Ieri, domenica 19 maggio, è andata in onda la nona puntata de L’Isola dei Famosi. Su Rai Uno, invece, è stata trasmessa la replica di una puntata di Makari, la serie tv con protagonista Claudio Gioè.

Il celebrity survivor di Canale 5 è letteralmente crollato. A poche settimane dalla finale (che dovrebbe tenersi domenica 2 giugno), la nona puntata non ha raggiunto neanche i due milioni di telespettatori, per uno share pari al 16,2%. Il reality condotto da Vladimir Luxuria continua a confermare lo scarsissimo interesse da parte del pubblico.

I dati auditel pubblicati da DavidMaggio.it

“Nella serata di ieri, domenica 19 maggio 2024, su Rai1 Makari in replica ha conquistato 2.348.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale5 – dalle 21.32 all’1.18 - L’Isola dei Famosi ha ottenuto un a.m. di 1.972.000 spettatori pari al 16.2% di share (La Isla Bonita: 873.000 – 25.1%). Su Rai2 9-1-1 ha raccolto 746.000 spettatori (4%) e 9-1-1: Lone Star ha radunato 796.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Jack Ryan – L’Iniziazione ha collezionato 1.094.000 spettatori con il 6.8% di share. Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.399.000 spettatori con il 7.6%, nella presentazione dalle 20.55 alle 21.37, e 1.782.000 spettatori con il 10.2%, dalle 21.37 alle 22.52 (Plus a .000 e il %). Su Rete4 Zona Bianca viene visto da 598.000 spettatori con il 4.5% di share. Su La7 L’Uomo della Pioggia ha interessato 455.000 spettatori con il 2.9%. Su Tv8 Masterchef ha registrato 414.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove, preceduto da un’anteprima (321.000 – 2.1%), dalle 20.18 alle 22.47, Che Tempo Che Fa – Best Of segna 618.000 spettatori con il 3.5%”.