Colpi di scena ad Endless Love. Il protagonista Tarik si troverà coinvolto in un vortice di pericoli orchestrati da Emir. Quest’ultimo manipolerà Tufan per coinvolgere Tarik in un atroce crimine. Kozcuoglu ordinerà l’eliminazione di Karen, testimone chiave del finto omicidio attribuito ad Ozan, con il giovane Soydere che si troverà al tragico bivio di eseguire l’ordine.

Kemal si lancia così in un’indagine personale, determinato a far luce sull’oscura morte di Karen. E più si avvicina alla cruda realtà, più il destino di Tarik si stringe come una morsa, annegato nel panico che il fratello possa scoprire il suo macabro coinvolgimento.

Per ordine di Emir, la fidanzata di Tarik ha consegnato a Kemal la maglietta insanguinata, scatenando una serie di eventi che porteranno alla luce una verità inaspettata.

Kemal, sospettando del fratello, lo affronterà faccia a faccia, costringendolo a confessare il suo terribile crimine, cioè l’omicidio di Karen. In un momento di angoscia e tradimento, Kemal prende una decisione difficile. Denuncia così Tarik per l’atroce delitto commesso.

Mentre Tarik si trova di fronte alla giustizia, cerca disperatamente aiuto da Emir, l’unica persona che potrebbe salvarlo. Ma quando Emir si presenta al commissariato per un confronto con Kemal, una rivelazione scioccante cambia il corso degli eventi: il DNA sulle macchie di sangue non corrisponde a quello della vittima ma ad un’altra persona. Tutto questo sempre ad opera di Emir che ha orchestrato un piano per alterare le prove cliniche, gettando ulteriori ombre sulla verità. Il suo unico intento è quello di incolpare Kemal.

Da sempre e per tutte le puntate che seguiranno ci sarà sempre un continuo architettare di Emir ai danni di Kemal, il quale per amore cercherà sempre di uscirne illeso.