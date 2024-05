E’ sconto diretto tra Can Yaman e Stefano De Martino. L’attore turco, molto acclamato in Italia per le sue serie tv come DayDreamer, Bitter Sweet, Mr Wrong e Viola come il mare, sembra non avere rivali.

Spunta però un nome che sembra quasi assurdo associarlo al bell’attore turco Can Yaman.

Parliamo di Stefano De Martino, che da ballerin

o di Amici di Maria De Filippi risulta oggi essere il conduttore più amato della Rai.

I due si sono sfidati in prima serata giovedì 23 maggio, con Can Yaman in Viola come il mare su Canale 5, e Stefano De Martino in Stasera tutto è possibile su Rai 2.

Can e Stefano hanno letteralmente diviso in due l’Italia. L’ha spuntata di poco il game show di Stefano De Martino con il 14.3% di share, mentre la serie tv Viola come il mare proposta da Canale 5, ha raggiunto il 12.8% di share. Segno evidente che sia Can Yaman che Stefano De Martino hanno un esercito di fan che si trascinano sempre dietro.

Mamma Rai si abbraccia Stefano De Martino

Intanto arrivano ottime notizie per l’ex ballerino di Torre Annunziata. Allo showman andrà la conduzione di uno dei titoli più pregiati dell’access prime time di Rai 1, Affari Tuoi. Il format prodotto da Banijay è rimasto “orfano” di Amadeus, che ha deciso di non rinnovare il contratto con la Rai e passare a Warner Bros. Discovery, diventando il volto di punta del Nove.

Discorso diverso per Can Yaman che è già alle prese con Sandokan per la Luxe Vide. Alcune scene saranno girate in Toscana, in un antico castello abbandonato.

La messa in onda del remake con Can Yaman e Alessandro Preziosi è previsto per il 2025 su Rai 1.

Capitolo chiuso per Viola con il mare. Non ci saranno altre stagioni della serie tv. La storia d’amore tra Francesco Demir, interpretata da Francesca Chillemi, è ormai giunta alla conclusione.

Per Stefano De Martino, invece, si spalancano le porte di mamma Rai.