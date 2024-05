La Rai ha confermato attraverso una nota l’indiscrezione relativa al contratto pluriennale firmato da Stefano De Martino. “Stefano De Martino ha firmato un accordo pluriennale con la Rai”, si legge nel comunicato diramato da viale Mazzini, che di fatto conferma l’indiscrezione lanciata dal giornalista de Il Fatto Quotidiano Giuseppe Candela: “De Martino sarà impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai1 e Rai2. L’ Amministratore Delegato Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi colgono l’occasione per esprimere i complimenti all’artista per gli ottimi risultati raggiunti in questa stagione”.

Allo showman originario di Torre Annunziata andrà la conduzione di uno dei titoli più pregiati dell’access prime time di Rai 1, Affari Tuoi. Il format prodotto da Banijay è rimasto “orfano” di Amadeus, che ha deciso di non rinnovare il contratto con la Rai e passare a Warner Bros. Discovery, diventando il volto di punta del Nove.

La decisione di viale Mazzini di confermare con un comunicato l’arrivo di Stefano De Martino nell’access prime time di Rai 1 e Rai 2 conferma l’investimento sulla professionalità dell’ex ballerino scoperto di Amici di Maria De Filippi. Inoltre, sempre secondo un’indiscrezione pubblicata dal giornalista Giuseppe Candela, a Stefano sarebbe andata un’opzione sul Festival di Sanremo, con la possibilità di diventare direttore artistico e conduttore a partire dal biennio successivo a quello condotto da Carlo Conti.