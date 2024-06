Un altro nome famoso si è unito al cast del film "Il figlio di un ricco", con Kerem Bürsin e diretto da Onur Ünlü. Secondo il giornalista Birsen Altuntaş, nel film sarà protagonista anche Melisa Döngel.

Kerem Bürsin e Melis Sezen, uno dei nomi di maggior successo della televisione e del cinema turco, si preparano a condividere i ruoli principali in un nuovo film.

Il duo protagonista del film Son of a Rich è accompagnato da Erkan Kolçak Köstendil, Ahmet Mümtaz Taylan, Güven Kıraç e Cemal Hünal.

Mentre i preparativi per il film continuano, un nuovo nome si è unito al film, attirando grande attenzione con il suo cast. Secondo le notizie del giornalista Birsen Altuntaş, nel cast è stata inclusa la famosa attrice Melisa Döngel, che ha interpretato il personaggio di Aylin nella serie TV Kirli Sepeti e Love is in the air.

Il ruolo di Melisa Dongel nel fil Il figlio di un ricco

La famosa attrice nel film interpreterà il personaggio Dilber.

La storia del film Il figlio di un ricco, diretto da Onur Ünlü, non è ancora chiara, ma a giudicare dal cast e dal nome del film, ci aspetta un pellicola molto interessante, a tratti drammatici.

I volti che prenderanno parte sono tutti nomi famosi e apprezzati dal mondo televisivo e cinematografico turco ed europeo. La pellicola infatti sarà venduta in molti Paesi sia per il tema affrontato sia per l’importanza del cast e del regista stesso. Intanto la nuova serie di Kerem Bursin in onda su Infinity sta riscuotendo grande successo.